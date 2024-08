Tesserini venatori stagione 2024/25, a Certaldo via alla distribuzione

Il Comune di Certaldo comunica che a partire da oggi, venerdì 2 agosto 2024, prende il via la distribuzione dei tesserini di caccia per la stagione venatoria 2024/2025. I tesserini vengono consegnati all'ufficio Urp e Protocollo del Comune, situato in Borgo Garibaldi 37, al piano terra. La consegna dei tesserini avviene negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

Per chi volesse prenotare un appuntamento è possibile utilizzare l'agenda elettronica presente sulla homepage del sito web del Comune prenota appuntamento oppure telefonare ai numeri 0571 661226 o 0571 661276. Si ricorda che, ai fini del ritiro del tesserino venatorio, è necessario presentare i seguenti documenti: licenza di porto d'armi valida per uso caccia; ricevuta di versamento della tassa regionale per l'esercizio venatorio; ricevuta di versamento della tassa concessione governativa; ricevuta di versamento dell'iscrizione ATC; tesserino giallo allegato al porto d'armi; tagliando dell’avvenuta riconsegna del tesserino della stagione precedente oppure tesserino venatorio, qualora non precedentemente consegnato. Si ricorda infine che il vecchio tesserino venatorio deve essere riconsegnato comunque entro il venerdì antecedente la terza domenica di settembre.

Fonte: Comune di Certaldo