I carabinieri di Volterra hanno denunciato un conducente per il rifiuto di sottoporsi al test per verificare lo stato di ebbrezza. L'autista di un camion, lungo la SS68 a Ponteginori, ha urtato il guardrail e un muretto, danneggiandoli. Non ci sono stati feriti né altri veicoli coinvolti. Il conducente, rifiutandosi di fare il test dell'etilometro, è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.