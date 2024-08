Shalom approda in Madagascar

Il 2024, cinquantesimo della nostra storia, si aggiudica il record dei minori partecipanti ai campi educativi alla pace e ai diritti umani sia diurni che residenziali. 25 in tutto per un totale di 1450 ragazzi. Determinante il sostegno delle amministrazioni comunali per le famiglie disagiate e dei partecipanti bisognosi di particolari assistenze.

L'apice delle proposte shalom è il viaggio umanitario nei paesi così detti in via di sviluppo. Lo scopo di questa esperienza che ormai si ripete da anni è quella di favorire la conoscenza diretta della condizione di gran parte dell' umanità, talvolta ricchissima di risorse del sottosuolo e dei prodotti della terra e dei mari, ma puntualmente da secoli sfruttata indecentemente dai paesi colonizzatori. Anche dopo la decolonizzazione questi di fatto rimangono riserve degli stessi a scapito di chi li abita sempre più poveri.

Spesso capita che vi partecipino giovani che hanno fatto con Shalom esperienze ininterrotte dall' infanzia all'adolescenza e hanno maturato il desiderio di toccare con mano quel mondo sconosciuto e nascosto di cui tante volte hanno sentito parlare.

Obiettivo per noi altrettanto importante è diffondere la visione del nuovo mondo, secondo il pensiero shalom fondato sulla condivisione, la fraternità, la giustizia e la Pace. Un mondo alternativo che proprio non c'è di fatto, ma è solo in noi che lo crediamo possibile. Il Vescovo della Diocesi di Ambustra ci ha invitati per diffondere gli İdeali shalom e costituire gruppo di giovani e laboratori di Pace. Arriviamo proprio nel giubileo d'argento della diocesi grazie al programma ordinato dal sacerdote don Nicolas in servizio pastorale a Fucecchio. Un calice per il giubileo, bellissimo, sarà il dono del Movimento alla Diocesi.

Il terzo obiettivo è dare inizio alla cooperazione intesa secondo il nostro metodo, che afferma il primato della formazione e del lavoro e siccome il nostro grande amico e presidente onorario, Massimo Toschi, condivideva in pieno i nostri obiettivi e tanto ha viaggiato con noi, dedicheremo a lui la prima opera in questa terra: una scuola primaria in un villaggio sperduto. É già iniziata la campagna per il finanziamento 1 € un mattone e già sono tanti i mattoni che porteremo.

Ecco l'elenco dei partecipanti e i giorni del viaggio che potrete seguire sui nostri social viaggiando idealmente con noi.

Siccome tanti giovani hanno chiesto di partecipare, ma il numero era chiuso per ovvi motivi, contiamo prossimamente di riproporre l'esperienza grazie anche a don Nicolas che sta aspettando la delegazione in Madagascar, ma che svolge la sua missione come co-parroco a Fucecchio:

Grilli Sara (Cerreto Guidi)

Monti Chiara (Lamporecchio)

Gasperini Chiara (Ponsacco)

Scuffi Alessandro (Santa Croce sull’Arno)

Sardelli Sveva (Capannoli)

Guazzini Gioele (Pontedera)

Boddi Chiara (Fucecchio)

Geri Emanuela Sofia (San Miniato)

Apruzzese Carmine (Fucecchio)

Gamba Manuel (Casciana Terme/Lari)

Martini Vieri (Pontedera)

Agostinelli Donato (Santa Croce sull’Arno)

Cristiani Andrea Pio (Fucecchio)

Fonte: Movimento Shalom onlus - Ufficio Stampa