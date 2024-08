Incendio boschivo a Roccastrada, intervengono due elicotteri regionali

Nel territorio di Poggio Oliveto, nel Comune di Roccastrada, è in corso un intervento di spegnimento di un incendio boschivo da parte dell'Organizzazione regionale AIB. Le fiamme sono spiccate in mattinata in una zona già teatro nei giorni passati di un altro importante incendio. Oggi, intorno alle 12.30, sono giunte alla Sala operativa provinciale numerose segnalazioni per una colonna di fumo che si alzava dal bosco, in un'area ricoperta da fitta vegetazione e macchia mediterranea.

Di concerto con la Sala operativa regionale è stato quindi disposto l'invio immediato di due elicotteri della flotta regionale e di 8 squadre antincendi boschivi, coordinate da due direttori delle operazioni dell'Unione dei Comuni delle Colline Metallifere composte da operai forestali e da volontari. Con molta fatica, soprattutto per la giornata estremamente calda, le fiamme sono attualmente in corso di contenimento e le operazioni di bonifica andranno avanti per tutto il pomeriggio.

Si ricorda che dal 1° luglio e fino al 31 agosto è fatto divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale.