I Vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo e di Pontassieve, stanno intervenendo dalle ore 14:55 nel comune di Londa in Via Giovanni XXIII, per un incendio di sterpaglie e di bosco situato nelle immediate vicinanze di alcune abitazioni.

I Vigili del fuoco si sono posizionati a protezione delle abitazioni presenti nella zona. Inviata anche un’autobotte dalla sede centrale. Sul posto personale AIB della Regione Toscana e un elicottero e il Direttore Operazioni.