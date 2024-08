La raccolta differenziata non va in vacanza. Il calendario di agosto della raccolta rifiuti nei comuni gestiti da Alia

Alia Multiutility informa che il servizio di raccolta rifiuti, sia con sistema porta a porta che a cassonetto stradale, sarà regolarmente svolto nel corso del mese di agosto sul territorio dei 58 comuni gestiti ad eccezione della giornata di Ferragosto.

Per la giornata del 15 agosto, infatti, sono previste variazioni del servizio: non sarà attivo il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio, resteranno chiusi tutti gli Ecocentri e non saranno presenti gli Ecofurgoni, regolarmente presenti per tutto il resto del mese, ad eccezione dell’Ecofurgone ubicato al Macrolotto zero a Prato, in Via Cristoforo Colombo 73, che sarà sospeso nelle settimane centrali di agosto, dal 12 al 24 compreso.

Sempre a Ferragosto, nei comuni dove è attivo, il servizio di raccolta porta a porta sarà posticipato al sabato successivo, 17 agosto, al fine di garantire alla cittadinanza la possibilità di gestire al meglio i propri rifiuti. Tuttavia, per i comuni di Fiesole, Figline Incisa V.no, San Casciano in Val di Pesa, Calenzano, Scandicci zona Castellare e Pescia (solo per alcune aree del centro storico) il posticipo è previsto per la domenica, 18 agosto, e non il sabato. Verrà, invece, erogato, come di consueto, anche nella giornata del 15 agosto il servizio di raccolta porta a porta alle utenze domestiche nell’area monumentale del centro storico di Prato. Si ricorda ai cittadini che sul portale aziendale, www.aliaserviziambientali.it, e su Aliapp è sempre possibile verificare le informazioni relative ai calendari di raccolta porta a porta dei rifiuti, comprese quella della settimana dal 12 al 18 agosto. Per le aree dove il sistema di gestione rifiuti è con cassonetto stradale, il servizio, nella giornata del 15 agosto, sarà effettuato fino al massimo del 50% dei servizi pianificati nella giornata.

Alia informa che i servizi di spazzamento, manuale e meccanizzato, saranno invariati e proseguiranno per tutto il mese, nel territorio dei 58 comuni gestiti. Nella giornata del 15 agosto sarà dimensionato in funzione delle caratteristiche delle aree geografiche interessate, e verrà, quindi, regolarmente svolto nei centri storici dei comuni a elevato interesse turistico, oltreché nelle manifestazioni, mercati ed eventi previsti nella giornata al fine di garantire il decoro dell’area interessata.

Gli Sportelli al pubblico, sul territorio dei 58 comuni gestiti, saranno regolarmente aperti anche ad agosto, ad eccezione di giovedì 15. Gli uffici che seguono adotteranno, per questo mese, orari straordinari: lo sportello TARI di Figline Incisa V.no sarà chiuso nelle giornate dell’8 e 22 agosto; quello del Comune di Firenze, nel Quartiere 2 (piazza L. B. Alberti) sarà chiuso il 15 ed il 16 agosto; quello di Bagno a Ripoli, in via di Belmonte 38, presso gli uffici comunali, causa chiusura pomeridiana della biblioteca, fino al 19 agosto sarà aperto solo al mattino, in orario 9:00 - 13:00. Infine, si ricorda che sarà chiuso per Ferragosto e nuovamente attivo nei giorni successivi anche il call center, contattabile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Al fine di avere informazioni sempre puntuali ed aggiornate Alia Multiutility invita i cittadini a scaricare Aliapp, gratuita per sistemi Ios e Android, che permette di effettuare segnalazioni, prenotare un ritiro ingombranti al proprio domicilio, oltrechè consultare i calendari di raccolta nelle aree in cui è attivo il servizio porta a porta ed avere in tempo reale le ultime news sul proprio smartphone.

Fonte: Alia Servizi Ambientali