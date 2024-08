La Toscana esulta con Paolini, Giani: "Con la Errani ci hai fatto vivere un'emozione unica"

“C’è la Toscana nel primo storico alloro olimpico dell’Italia nel tennis. Jasmine Paolini è nata in Garfagnana e si è formata nei circoli tennistici della provincia di Lucca. Ieri ha conquistato la vittoria assieme a Sara Errani regalandoci una soddisfazione enorme. All’inizio sembrava difficile, poi però la tensione è svanita e l’incredibile medaglia d’oro ci ha fatto vivere un’emozione unica. La Regione è grata a Jasmine ed a tutti coloro che in questi giorni stanno portando in alto il nome della Toscana nello sport a livello mondiale. Sempre ieri sera lo schermidore Filippo Macchi, già ringraziato in occasione dell’argento conquistato a livello individuale, è salito nuovamente sul secondo gradino del podio nella gara a squadre di fioretto”.

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si congratula con la tennista Jasmine Paolini che ieri pomeriggio, in coppia con l’emiliana Sara Errani, ha superato nella finale in rimonta Mirra Andreeva e Diana Shnaider, entrambe russe ma alle Olimpiadi sotto l’egida del Comitato olimpico internazionale a causa della squalifica della Russia e della Bielorussia.

La Paolini è nata a Castelnuovo Garfagnana da padre di Lucca e madre polacca, quest’ultima a sua volta metà polacca e metà ghanese. È cresciuta a Bagni di Lucca. In carriera ha vinto due tornei del circuito maggiore in singolare, tra cui il Wta 1000 di Dubai, terza italiana di sempre, dopo Flavia Pennetta e Camila Giorgi, ad aggiudicarsi un torneo di tale categoria. Nei tornei del Grande Slam, in singolare, è arrivata in finale al Roland Garros ed a Wimbledon. Quest’anno all’Open di Francia ha disputato l’ultimo atto anche in doppio, al fianco della Errani, con la quale ieri si è aggiudicata l’oro ai Giochi olimpici di Parigi.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa