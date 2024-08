Laguna Orbetello, F Rossi (FDI): ‘Passa in Commissione testo definitivo unificato, approvato all’unanimità, per istituzione Consorzio’

“Il testo unificato, dopo gli ultimi emendamenti presentati oggi in VIII^ commissione, della legge sull’istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, che andrà a formare il futuro consorzio per la gestione, ha oggi superato un altro esame per arrivare al testo definitivo della legge”. A dirlo è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, relatore e primo firmatario della legge istitutiva.

“Oggi, - commenta Rossi – abbiamo raggiunto l’intesa sul testo definitivo. Testo approvato da parte di tutti i componenti della commissione Ambiente, di ogni schieramento politico, ai quali va il mio personale ringraziamento per il lavoro corale profuso. Oggi, abbiamo davvero dato una fortissima accelerazione affinché la legge sulla gestione della laguna orbetellana arrivi in porto. Previsto lo stanziamento di 1Milione annuo da parte del Mase per istituire il consorzio di gestione e farlo funzionare in maniera stabile, per sempre. Si supererà, così, l’attuale gestione incentrata sulla Regione, per passare ad un consorzio di Enti, tra i quali il Ministero dell’ambiente, regione toscana, provincia Grosseto e i comuni di Orbetello e Monte Argentario. Adesso il testo passerà all’analoga commissione del Senato in seconda lettura. Presto la legge verrà approvata definitivamente, così da far partire tutto l’iter per la costituzione di un Ente che si occupi a 360 gradi, e in maniera strutturale, del complesso ecosistema riguardante la gestione della Laguna di Orbetello, superando le insufficienti gestioni degli ultimi anni”, conclude Fabrizio Rossi.

Fonte: Ufficio Stampa