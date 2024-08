Parco delle Cascine, lite con arma da taglio: due feriti

Questo pomeriggio, presso il Parco delle Cascine a Firenze, due uomini sono rimasti feriti durante una lite con arma da taglio.

Entrambi, un indiano e un marocchino, sono stati portati in ospedale a seguito delle ferite riportate. Il primo, di circa 40 anni, è stato colpito con arma da taglio ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'altro straniero è stato trasportato all'ospedale di Santa Maria Nuova. Sul posto è subito intervenuta la polizia, le indagini sono in corso.