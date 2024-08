Parco Mariambini, riqualificazione e abbattimento del muro

Maggiore sicurezza, più decoro, riqualificazione completa, renderlo più aperto, più visibile e quindi più vivibile da tutte le empolesi e da tutti gli empolesi: al via il progetto esecutivo di sistemazione di via Bisarnella, nella porzione laterale che costeggia il Parco Mariambini e abbattimento del muro esistente che lo delimita.

Un intervento più volte annunciato e raccontato dal sindaco Alessio Mantellassi che sarebbe stato fatto nei primi cento giorni del nuovo mandato amministrativo: uno dei punti centrali sul tema della sicurezza che riguarda i parchi della città.

Questa mattina, lunedì 5 agosto 2024, è stato predisposto il cantiere dei lavori che avranno una durata di 60 giorni, alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni.

Il costo complessivo dell’intervento è di 140.000 euro.

"Una promessa fatta e mantenuta. Ecco l'inizio del cantiere - ha sottolineato il sindaco Alessio Mantellassi - , tra qualche settimana partiamo con la demolizione del muro del Mariambini. Faremo un nuovo ingresso in via Bisarnella, il muro sarà sostituito da una recinzione meno impattante, verrà intensificata l'illuminazione sul lago del parco e inseriremo anche nuove telecamere. Ce la mettiamo tutta affinché questo parco diventi sicuro e vissuto da tutti".

L’obiettivo dell’intervento è quello di riqualificare l’area con una sistemazione che consenta una migliore fruibilità del parco e una maggiore sicurezza sia per coloro che lo vivono, sia per il transito pedonale di via Bisarnella. Sarà quindi demolito il muro esistente, a eccezione di alcune porzioni laterali all’ingresso attuale, e sostituito con alcuni tratti di ringhiera metallica, similare all’esistente, e porzioni di marciapiede pedonale all’intersezione con via Pievano Rolando. Sarà realizzato un nuovo accesso al parco lungo via Bisarnella con relativo attraversamento pedonale, verrà integrato l’impianto di illuminazione pubblica per garantire una migliore visibilità notturna sia stradale che nel parco. Inoltre sarà installata una rete da pallavolo in una delle aiuole verdi interne, dotata di pali e plinti specifici per aree esterne e sistemata anche la struttura in legno.

E proprio sul tema sicurezza, l’amministrazione comunale sta già lavorando a una perizia per implementare il sistema della video sorveglianza che verrà appaltato nel mese di settembre e che comprenderà anche il parco Mariambini.

"Un investimento per dare un nuovo aspetto al parco - ha commentato l'assessore ai Lavori Pubblici Simone Falorni -, per renderlo più aperto e visibile dall'esterno con l'abbattimento del muro e l'installazione di una ringhiera lungo via Bisarnella. L'intervento prevede anche una nuova illuminazione, la creazione di una nuova porzione di area sportiva dedicata alla pallavolo e la rimessa a nuovo della tettoia in legno all'ingresso. È uno degli impegni presi in campagna elettorale che interessa l'aspetto della sicurezza con l'intento di rendere il parco più vivo e più vissuto dalla comunità".

"Come amministrazione - commenta l'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini - siamo ben a conoscenza che l'area del Mariambini è una zona delicata del centro di Empoli. Il cantiere che parte oggi è un segnale importante dopo pochi mesi dall'insediamento per restituire alla città un parco purtroppo noto anche in senso negativo. Avere un parco recintato da un muro diventa una zona protetta per le brutte frequentazioni. Se diventa visibile da fuori, con anche un'area gioco riqualificata, il parco Mariambini torna a essere diventare un'area prevalentemente per famiglie".

