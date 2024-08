Scontro tra auto e moto questa mattina, intorno alel ore 11.30, a Petrazzi, nel comune di Castelfiorentino, in Via di Monte Olivo. Ad avere la peggio un 61enne che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Da quanto appreso non sarebbe però in gravi condizioni, né in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti l'automedica e un'ambulanza, oltre alla polizia municipale dell'unione dei Comuni per i rilevamenti.