Servizio civile digitale, nuovo bando AnciToscana per 53 Comuni

Attivare nei Comuni sportelli di assistenza ai servizi online, per aiutare le persone più anziane, ma anche tutti coloro che non hanno confidenza con le tecnologie di ultima generazione, ad accedere all’ampia gamma dei servizi comunali, sanitari e pubblici in genere che corrono sempre di più su canali digitali.

E’ l’obiettivo del bando 2024 di Servizio Civile Digitale di ANCI Toscana, che selezionerà 79 giovani da impiegare nel progetto @CCEDO IN COMUNE. Sportelli al cittadino per facilitare i servizi sociosanitari online, presentato all’interno del Programma “Botteghe della salute. Competenze e accesso alla sanità digitale” in collaborazione con Avis Toscana e Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia.

Il programma, finanziato con fondi PNRR per la diffusione delle competenze digitali, prevede l’impiego dei giovani con il ruolo di facilitatori, e per la prima volta esporta il modello “Botteghe della Salute”, già presente e radicato sul territorio toscano, anche fuori regione: grazie alla partnership con Misericordie (titolari del progetto “Connessi alla salute”), i punti di facilitazione che coniugano servizi per la salute e inclusione digitale saranno attivati in Toscana, Liguria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nello stesso programma, Avis Toscana presenta invece il progetto “GIOVANI SMART: donazione di sangue e plasma e servizi sanitari digitali più accessibili a tutti”, che mette in modo innovativo la tecnologia al servizio della donazione in Toscana.

Il bando di selezione ANCI Toscana

Il bando è rivolto a tutti i giovani cittadini italiani e stranieri dai 18 ai 28 anni (29 anni non compiuti). I 79 giovani richiesti dal progetto di Anci “@CCEDO IN COMUNE” saranno impiegati su 53 Comuni. Il servizio avrà una durata di 12 mesi, e un rimborso mensile di € 507,30 per un impegno settimanale di 25 ore dal lunedì al venerdì. L’avvio operativo è previsto entro la fine dell’anno.

Può essere presentata domanda per una sola delle sedi di progetto esclusivamente online tramite Spid su https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro e non oltre le ore 14.00 del 26 settembre 2024. Per la presentazione della domanda è disponibile la Guida (https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/presenta-la-domanda/la-guida/) fornita dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Per i dati sulle sedi territoriali e le attività del progetto: www.ancitoscana.it/servizio-civile. Per altre informazioni e contatti: serviziocivile@ancitoscana.it

Fonte: Anci Toscana