Spaccio di sostante stupefacenti nei boschi: intervengono i carabinieri di Volterra

Proseguono le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del territorio, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Volterra.

Più specificatamente, nella mattinata di ieri, i militari della Stazione di Ponteginori, in sinergia con il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Volterra, sono intervenuti nell’area boschiva presente nel territorio di Montecatini Val di Cecina, sovente utilizzata dagli spacciatori per la vendita di sostanze stupefacenti ed all’interno della quale, nei mesi precedenti, erano già stati identificati e segnalati al Prefetto - come assuntori abituali di sostanza stupefacente - numerosi acquirenti.

Da qui la decisione di svolgere servizi più approfonditi all’interno delle aree verdi, per comprendere le modalità di spaccio.

Nello specifico, è emerso che i pusher vivono all’interno della macchia durante l’intero arco della giornata; è stato ritrovato, infatti, un bivacco comprensivo di tende da campeggio, batteria per auto frequentemente utilizzate per ricaricare telefonini e PC vestiti, sacchi a pelo, fornellini elettrici per scaldare le vivande, alimenti da cucinare, lampade a batteria e numerose bottiglie d’acqua integre.

L’area è stata bonificata ed il materiale consegnato al locale centro di smaltimento rifiuti.