A ottobre le elezioni per il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

Elezioni in arrivo per dare ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti nel Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Si terranno da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre, parallelamente a quelle previste dei sei Consorzi di Bonifica della Toscana.

I Consorzi sono gli enti a cui la Regione Toscana ha affidato tutta una serie di attività a tutela dei corsi d’acqua e del territorio a partire dalla difesa del suolo dal rischio idrogeologico, con le grandi opere ma anche e soprattutto attraverso la manutenzione su fiumi e argini, estremamente importante per mantenere in efficienza e in sicurezza i corsi d’acqua.

Oltre a questo ruolo storico, i Consorzi oggi si occupano anche di tutela ambientale, per esempio attraverso progetti per tenere puliti i corsi d’acqua e, valorizzazione della risorsa idrica, che vede gli enti toscani al lavoro su tutto il territorio regionale a progetti e iniziative concepiti per trattenere acqua, sempre più scarsa nei periodi estivi e sempre più necessaria in agricoltura.

Sono chiamati a votare tutti i consorziati, ovvero i proprietari di immobili e terreni (persone fisiche e giuridiche) che traggono un beneficio dall’attività svolta dal Consorzio e che dunque pagano il contributo di bonifica.

Per tutte le info su date, orari, sedi e modalità di voto è possibile consultare il sito internet: www.bonificalvoto.toscana.it

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno