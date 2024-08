In monopattino viene travolto da un auto: muore in ospedale un 24enne

L'episodio si è verificato a Ronchi (Massa Carrara) nella notte fra venerdì e sabato scorsi, quando un migrante 24enne è stato travolto da un auto mentre mandava un monopattino nei pressi di via Verdi, sul litorale. Il giovane, dopo giorni di ricovero in gravi condizioni, è deceduto presso l'ospedale Cisanello di Pisa, come riportato anche dai quotidiano locali.

Il 24enne pakistano era in Italia da tre anni ed era un richiedente asilo ospite di un centro di accoglienza per immigrati. Il conducente dell'auto che l'ha investito è stato denunciato per omicidio stradale. Il trentenne al volante, inoltre, è risultato positivo agli esami tossicologici effettuati dopo l'incidente.