I Vigili del fuoco di San Casciano in Val di Pesa stanno intervenendo dalle ore 14:15 nel comune di San Casciano in Val di Pesa sulla SP 12 nella frazione di Talente, per un incendio di sterpaglie e oliveta. Sul posto stanno operando una squadra dei Vigili del fuoco, un'autobotte e personale AIB della Regiona Toscana.