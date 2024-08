Montespertoli, incendio di sterpaglie a San Quirico in Collina

Incendio di sterpaglie questo pomeriggio a Montespertoli. Sul posto, poco prima delle 17, sono intervenuti i vigili del fuoco di San Casciano e personale Aib della Regione Toscana. Le fiamme si sono sviluppate in via di Lucciano, in località San Quirico in Collina. Le squadre sono intervenute con tre automezzi, tra cui un'autobotte. Non si tratta dell'unico incendio di oggi nell'Empolese Valdelsa: sempre questo pomeriggio, un altro incendio di sterpaglie si è verificato a Castelfiorentino.