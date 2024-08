La società calcistica ASD CORAZZANO 1936 cerca bambini e bambine nati nel 2016/2017/2018 per il prossimo campionato FIGC Primi Calci.

Non c’è quota di iscrizione e l’abbigliamento viene fornito gratuitamente dalla società. Così come sarà gratuita l’entrata al campo sportivo per assistere alle partite casalinghe del campionato.

Per info: Marzio Fiaschi 331 3090090.

Fonte: ASD CORAZZANO 1936