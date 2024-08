Guida in stato di ebbrezza, sorpresi con dei coltelli: 3 denunce sul litorale pisano

Una persona alla guida dopo aver bevuto e due soggetti sorpresi con coltelli a serramanico. Per questo tre persone, in tre interventi distinti, sono state denunciate dai carabinieri sul litorale pisano. Nel dettaglio, i carabinieri di Marina di Pisa, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno identificato il conducente di uno scooter che, sul viale del Tirreno, è stato sottoposto al test con l'etilometro. Il conducente è risultato avere un tasso superiore al doppio consentito dalla legge e inoltre è stato trovato senza patente di guida, perché mai conseguita. Sono dunque scattati il sequestro amministrativo del mezzo, sanzione e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Sempre sul litorale pisano, a Tirrenia, la notte scorsa è stato controllato un altro soggetto a bordo di una bicicletta. Perquisito dai militari della sezione radiomobile di Pisa, è stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico dalla lunghezza complessiva di 20 cm, che teneva nascosto addosso. L'arma è stata sequestrata mentre l'uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Stessa misura per un altro soggetto, sorpreso in possesso senza un valido motivo di un coltello a serramanico, lungo 17 cm. Anche in questo caso i carabinieri della stazione di San Piero a Grado hanno sequestrato l'arma e proceduto alla denuncia.