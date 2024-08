Fino al 14 settembre 2024,sarà ristretta la carreggiata della SP31 "Traversa di Cerreto Guidi" dal km 5+950 al km 6+200 per lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Vincio. L'Ufficio Viabilità di Firenze ha disposto un senso unico alternato, regolato da semaforo e/o movieri, con limite di velocità a 30 km/h, attivo 24 ore su 24. L'impresa incaricata integrerà il semaforo con movieri per evitare code e disagi.