Pesca, preoccupazione dei sindacati per la grave crisi nella laguna di Orbetello

I Segretari di FAI-CISL; FLAI-CGIL; UILA-PESCA, esprimono preoccupazione per la devastante situazione legata alla moria di pesci dovuta ad anossia. Riteniamo sia importante procedere celermente con i ristori nei confronti dei lavoratori coinvolti dalla crisi, come già annunciato dalla regione, ma che sia altrettanto necessario affrontare con la dovuta solerzia il problema della gestione della governance della laguna. E’ del tutto evidente che siamo davanti ad uno scenario che si ripete ciclicamente, il particolare equilibrio micro biologico della laguna necessita d’interventi programmati e strutturali che richiedono risorse economiche certe.

L’approvazione del testo in commissione ambiente della camera dei deputati che prevede l’istituzione del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna è un primo passo nella direzione auspicata, tuttavia lo stanziamento di 1 milione di euro ad anno previsto dal ministero dell’ambiente è del tutto insufficiente a provvedere alle necessità lagunari. La crisi ambientale della laguna necessità di risorse assai più corpose che non possono esserereperite nei bilanci degli enti locali, già duramente falcidiati dalla finanziaria del governo.

L’appello che le forze sindacali rivolgono al mondo politico è un’esortazione a tutelare i lavoratori coinvolti nella crisi, come i settori del turismo e della ristorazione e il settore ittico, già duramente colpito dalla crisi da anossia che colpì la laguna nel 2015 e dalla recente invasione di specie infestanti e voraci come quella del granchio blu. Ripristinare e rigenerare l’ecosistema lagunare richiederà molto tempo e molte risorse, i lavoratori dovranno essere sostenuti per tutto il periodo necessario. Le tre federazioni sindacali sono fermamente convinte che sia necessario convocare untavolo di confronto con la Regione Toscana per trovare l’equilibrio necessario capace di tutelare l’aspetto ambientale e del patrimonio naturale della laguna e il patrimonio lavorativo del settore ittico. Le Segreterie FAI-FLAI-UILA PESCA della Toscana, saranno presenti al fianco dei lavoratori per garantire il massimo della tutela.

Massimiliano Go Mirko Borselli Francesco Ceccanti

Segretario FAI-CISL Segretario FLAI-CGIL Segretario UILA Pesca Toscana