Un altro giovane in rampa di lancio, anche lui nato e cresciuto nel vivaio. E’ Giovanni Tosti, pivot classe 2005, che nello scorso campionato ha sempre fatto parte del roster della prima squadra collezionando anche qualche apparizione in campo. Nel prossimo campionato, ovviamente, si attendono da lui passi in avanti per conquistarsi sempre più minuti, specie in un ruolo importante come quello del pivot.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa