Al campo di Santa Maria acqua calda garantita grazie alle nuove caldaie

L'estate è la stagione ideale per programmare e attuare le manutenzioni e i lavori pubblici in vista dell'inverno. In questo senso, al campo sportivo di via San Mamante nel quartiere di Santa Maria a Empoli sono partiti i lavori per la sostituzione della vecchia caldaia con due nuove a condensazione, oltre ad altri piccoli interventi propedeutici al risparmio energetico. Da tempo la società che ha in gestione l'impianto, l'Asd Santa Maria, militante in Seconda Categoria, richiedeva un intervento risolutivo per gli spogliatoi del 'Biagioli'. Il vecchio impianto non garantiva l'acqua calda agli sportivi grandi e piccoli che usufruiscono tutto l'anno dell'impianto, per questo è stato deciso un intervento risolutivo. Il cantiere è stato avviato il 6 agosto, serviranno meno di due settimane circa per la conclusione. Costo dell'intervento: 23mila euro, Iva compresa. Nel frattempo, l'impianto fotovoltaico presente sarà sufficiente a garantire acqua calda alle docce durante questo scampolo di stagione.

"Le piccole manutenzioni fanno poco notizia, ma sono interventi che vanno a migliorare la qualità della vita di decine e decine di persone - spiega il sindaco Alessio Mantellassi -. Dai gialloblu del Santa Maria c'era stata una richiesta legittima per un nuovo impianto negli spogliatoi. Ci siamo riusciti in brevissimo tempo e siamo soddisfatti quanto la società sportiva nel vedere esaudito un desiderio che si protraeva da tempo".

"Le due nuove caldaie andranno a migliorare le prestazioni con minor dispendio economico - commenta l'assessora allo Sport, Laura Mannucci, che in questi giorni ha svolto un sopralluogo assieme ai tecnici comunali -. I lavori si concluderanno entro pochi giorni così da consentire un regolare inizio di attività sportiva per la società. Questa amministrazione è vicina alle società sportive e l'impegno sarà costante affinché nella nostra città si continui sempre a fare sport".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa