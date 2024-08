Centri estivi: boom di iscrizioni a Montespertoli

I centri estivi comunali hanno registrato quest'anno un notevole incremento di iscrizioni, a conferma del crescente apprezzamento delle famiglie montespertolesi.

L'anno 2024 ha mostrato un significativo aumento del numero di bambini iscritti ai centri estivi rispetto al 2023. Questo aumento è stato particolarmente evidente nella fascia d'età 11/14 anni, seguita dalla fascia 6/11 anni e infine dalla fascia 3/5 anni. I fattori che possono aver contribuito a questo incremento includono un'adeguata risposta alle richieste delle famiglie (come l'aumento dei posti disponibili per la fascia 3/5 anni in corso d’iscrizione), e l'introduzione di tariffe basate sull'ISEE.

Questi dati suggeriscono come le modifiche apportate all'organizzazione e alle tariffe dei centri estivi hanno avuto un impatto positivo, portando a una maggiore partecipazione da parte delle famiglie.

“Questo risultato è frutto di un impegno costante volto a migliorare la qualità dei servizi offerti, con l'introduzione di nuove attività, una maggiore flessibilità nelle tariffe e un'attento ascolto delle esigenze delle famiglie.” dichiara l’Assessora all’Istruzione, Daniela Di Lorenzo.

Nel dettaglio: nel 2023, il totale dei bambini iscritti ai centri estivi è stato di 132, mentre nel 2024 il numero è salito a 192 con incremento di 60 bambini, pari a un aumento del 45.45%. Questo aumento è distribuito tra le diverse fasce d'età, ma con variazioni significative tra di esse.

Fascia 3/5 anni:

2023: 55 bambini

2024: 74 bambini

Incremento: 19 bambini (34.55% di aumento)

Questa fascia d'età ha visto un notevole incremento del numero di partecipanti. La crescita potrebbe essere attribuita a una maggiore promozione dei centri estivi per i più piccoli o a un miglioramento dei servizi offerti, come l'aumento del numero di posti disponibili deciso a seguito delle numerose richieste.

Fascia 6/11 anni:

2023: 72 bambini

2024: 94 bambini

Incremento: 22 bambini (30.56% di aumento)

Anche la fascia 6/11 anni ha registrato un incremento significativo. Questo aumento potrebbe essere dovuto a un miglioramento delle attività proposte, a una maggiore flessibilità delle tariffe basate sull'ISEE, o a una crescita della fiducia delle famiglie nei confronti dei centri estivi.

Fascia 11/14 anni:

2023: 5 bambini

2024: 24 bambini

Incremento: 19 bambini (380% di aumento)

La fascia 11/14 anni ha visto l'aumento percentuale più rilevante. Questo incremento può essere spiegato dalla riattivazione dei centri estivi per questa fascia, che non erano stati operativi nel 2022 per mancanza di iscrizioni e da un possibile adattamento delle attività alle esigenze degli adolescenti.

Al termine di questa edizione, è stata somministrata alle famiglie un'indagine di gradimento per raccogliere suggerimenti e valutazioni. I risultati hanno evidenziato un alto livello di soddisfazione generale, ma anche alcune criticità, principalmente legate alla qualità del servizio mensa, alla necessità di aumentare il numero di educatori per garantire una maggiore attenzione individuale a ciascun bambino e all'utilizzo della scuola Fucini per la fascia d'età 11/14 anni, dato che i ragazzi la frequentano già durante l'anno scolastico. L'Amministrazione Comunale prende atto di queste osservazioni e si impegna a lavorare per un continuo miglioramento.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti quest'anno, ma siamo consapevoli che c'è sempre margine di miglioramento. Ringraziamo tutte le famiglie che hanno scelto i nostri centri estivi e ci impegniamo a lavorare ancora più duramente per offrire un servizio sempre più all'altezza delle loro aspettative. Il nostro impegno nei prossimi anni sarà quello di migliorare il servizio mensa per ridurre al minimo l'uso di contenitori di plastica e progettare attività sempre più corrispondenti ai bisogni dei nostri giovani utenti e delle famiglie. Infine, invito tutti i genitori interessati a incontrarmi di persona per discutere eventuali miglioramenti che possiamo apportare insieme.". Conclude l’Assessore.

Le analisi dei dati raccolti continueranno nelle prossime settimane, con l'obiettivo di definire un piano di azione dettagliato per l'edizione 2025.

Fonte: Ufficio Stampa