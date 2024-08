Divieto temporaneo di balneazione al moletto di San Jacopo

In seguito alla segnalazione di ARPAT dell’esito sfavorevole delle analisi sui campioni d’acqua prelevati martedì 6 agosto, l’Amministrazione comunale di Livorno ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nello specchio d’acqua “San Jacopo”. Questo tratto di mare comprende il moletto di S. Jacopo, la spiaggetta dietro la Chiesa e il lato sud dei bagni Acquaviva. Il divieto rimarrà in vigore fino a quando le nuove analisi non daranno esito favorevole alla balneazione.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa