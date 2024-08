Ai domiciliari ma sorpreso dai carabinieri in auto: arrestato un uomo a Pisa

I carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato per evasione un uomo di nazionalità straniera, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

I militari dell'Arma - durante un ordinario servizio di pattugliamento del territorio più in generale orientato a prevenire e reprimere i reati ed a vigilare sulla regolarità della circolazione stradale - hanno controllato un’autovettura, nella prima periferia di Pisa e dagli accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che il guidatore risultava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Tratto in arresto in flagranza, l'uomo è stato condotto in caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Pisa, condotto in Tribunale per la celebrazione del rito direttissimo da parte del Giudice.

Convalidato l’arresto, è stato disposto il ripristino della misura già in corso.