Giovane precipita sugli scogli a Calafuria: è grave

Nelle primissime ore della mattinata odierna gli uomini della Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco di Livorno sono stati allertati per una richiesta di soccorso ad una persona gravemente ferita sugli scogli di Calafuria, un ventenne che aveva riportato un preoccupante trauma cranico e facciale.

Sono stati inviati sul posto un mezzo navale dei vigili del fuoco ed una motovedetta della Guardia Costiera dedicata al soccorso marittimo per valutare un possibile trasferimento via mare. Tuttavia, la zona costiera, particolarmente impervia, rendeva difficoltoso il recupero del ferito via terra. Dopo valutazioni sulla zona di intervento e sulle gravi condizioni di salute del ragazzo, si è reso necessario l’impiego di un mezzo aereo.

In breve tempo arrivava sul posto un elicottero “Pegaso” del servizio 118 e il ragazzo è stato tratto in salvo con gli uomini dei vigili del fuoco – frattanto giunti anche via terra – ed il personale della SVS di Ardenza che presidiavano la scogliera, mentre il battello dei VVF e la Motovedetta sono rimasti nello specchio di mare antistante fino al termine del recupero, per prestare assistenza via mare alle operazioni di verricellamento.