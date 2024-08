I sindaci del Cuoio Fabio Mini e Roberto Giannoni parlano di vaccinazione: "Dati incoraggianti"

Sono incoraggianti i dati vaccinali divulgati alcuni giorni fa dalla Asl Toscana Centro, anche per il bacino relativo alla zona empolese, quindi anche per il Comprensorio del Cuoio. E i sindaci di Castelfranco di Sotto Fabio Mini e di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni, si complimentano con la Asl per l'ottimo lavoro fatto, dopo gli anni del covid e della flessione delle adesioni vaccinali della popolazione degli ultimi anni del decennio precedente. “Le vaccinazioni sono fondamentali, come presidi di igiene pubblica e come sindaco essendo di fatto responsabile della salute pubblica – spiega il primo cittadino di Santa Croce sull'Arno, Giannoni sono ben contento che sul fronte della vaccinazioni infantili, quelli somministrati nei primi 24 mesi di vita si sia usciti dalla zona di allerta indicata dall'Oms di alcuni anni fa. Inoltre ritengo che si debba continuare a lavorare sul fronte della sensibilizzazione per quanto riguarda le vaccinazioni contro il meningococco nei suoi vari ceppi e contro il penumococco. Anche qui la Asl ha fatto un ottimo lavoro portando il tasso vaccinale contro il meningococco al 90%, ma bisogna puntare a far crescere questa soglia. Anni fa anche qui abbiamo avuto l'insorgenza di qualche caso, quindi è bene prevenire. Da parte del Comune di Santa Croce sull'Arno la sanità pubblica su questi temi avrà il massimo appoggio”.

Dello stesso avviso anche il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini, che spiega: “ Vaccinare le persone e mantenere i parametri di percentuale vaccinale sopra le soglie di guardia è un presidio per tutti, per tutta la popolazione e per i singoli. Sopratutto quando si parla di bambini, quindi dei vaccini che si fanno entro i primi due anni non si può scherzare, qui non c'entra né la politica né le ideologie, la salute pubblica e quindi dei singoli sono al primo posto. Trovo inoltre estremamente interessante e utile il progetto dei “Piani vaccinali personalizzati”, servizio attivato dalla Asl Toscana Centro con i medici igienisti afferenti all’Area di Igiene e Sanità Pubblica e della Nutrizione per i gruppi di popolazione a rischio per patologia e/o con fragilità. Trovo che questo percorso personalizzato e sempre sotto la più stretta sorveglianza medica sia un esempio di una sanità che non è uguale per tutti, ma è equa, ovvero ha la flessibilità di adattarsi alle esigenze del singolo paziente/cittadino, per garantire a tutti di arrivare agli stessi standard di tutela della salute”.

“Da parte nostra - sottolineano i due sindaci - su questi temi ci sarà massima disponibilità”.

Il Sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini

Il Sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni