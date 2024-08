Italia-Israele, denunciati attivisti per istigazione a violenza

E' stata presentata una denuncia per istigazione alla violenza e diffamazione da parte dell'associazione Italia-Israele di Firenze contro gli attivisti 'Sanitari per Gaza'. Il motivo? Quest'ultimo avevano diffuso un comunicato con critiche verso il console di Israele Marco Carrai e contro il presidente dell'associazione Emanuele Cocollini.

Un comunicato duro nei confronti dei sopracitati che viene segnalato da Italia-Israele: "le parole infamanti di incitamento alla violenza e diffamazione in una nota stampa pubblicata il 7 agosto dai Sanitari per Gaza ripresa anche da alcuni quotidiani riporta testualmente che 'con le loro dichiarazioni e il loro comportamento Carrai e Cocollini si rendono partecipi e corresponsabili della politica e dei crimini del governo di Israele e li segnaleremo alla Corte Internazionale di Giustizia come fiancheggiatori del genocidio così che siano chiamati a risponderne'".

Italia-Israele ritiene tali "parole infamanti e gravemente diffamatorie, funzionali soltanto ad alimentare un clima di odio e violenza inaccettabile. Pertanto, abbiamo presentato stamattina denuncia alle autorità competenti perché possano accertare responsabilità civili e penali".

La denuncia è stata presentata presso la stazione dei carabinieri del Galluzzo, in provincia di Firenze.