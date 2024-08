Leonardo Sostegni ai Campionati Mondiali di canottaggio under 19, altra soddisfazine per la Canottieri Limite

Un’estate piena di impegni quella della Canottieri Limite ASD, la società di canottaggio piu antica d’Italia che da anni rappresenta il nostro territorio nel mondo. È ufficiale la convocazione di Leonardo Sostegni ai Campionati Mondiali di canottaggio under 19 che si terranno a St. Catharine, in Canada dal 18 al 25 agosto.

Come lui altri tre limitesi vestiranno la maglia azzurra durante questa calda estate: Rabatti parteciperà il 7 e 8 settembre al Campionato Europeo under 23 in Turchia ed Elia Ceccanti e Edoardo De Vito saranno alla Coupe de la Jeunesse, competizione europea per gli under 19 che si terrà in Repubblica Ceca dal 9 all’11 agosto.

Solo l’ennesima soddisfazione per la Canottieri Limite che lo scorso giugno ha conquistato una medaglia d’argento nella specialità dell’8+ ai Campionati Europei under 19 con Tommaso Lagana e Leonardo Sostegni.