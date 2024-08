Magnifica Taddeucci! Bronzo per Ginevra nella 10km di fondo. Per anni si è allenata a Empoli

Ginevra Taddeucci, 27 anni fiorentina, è arrivata terza nella 10 chilometri di nuoto in acque libere a Parigi 2024, nella Senna. La campionessa riporta l'azzurro sul podio femminile dopo 8 anni.

Ginevra si è allenata a Empoli per anni insieme al suo allenatore Giovanni Pistilli. Inoltre, quando la piscina di Empoli era chiusa, ha svolto i suoi allenamenti alla piscina intercomunale di Santa Croce e Fucecchio.

Ottimo sesto posto per l'altra azzurra Giulia Gabbrielleschi.

Ginevra Taddeucci non trattiene le lacrime e se ne scusa ai microfoni della Rai: "Una medaglia incredibile. Se penso che fino ad un mese fa non avevo nemmeno il pass per i Giochi..., sono felice. In queste gare sai che non è mai finita finchè non tocchi ma anche dopo non ci credevo, ho dovuto vedere il tabellone per convincermi e dirmi, meno male. Qui nella Senna la corrente era terribile, c'era un tratto dove se non stavi attenta venivi risucchiata come in un imbuto. Con la corrente a favore andavo bene, più faticoso era resistere a quella contraria perchè non ho tanta potenza - ha aggiunto Taddeucci -. Quando ho visto che l'olandese e l'australiana sono andate via ho pensato di stare dietro a loro. Ero cotta e mi sono detta che era meglio stare lì. Non mi aspettavo di essere qui, specie dopo aver mancato il pass in Qatar, ma non ho mai mollato e ci ho creduto fino alla fine. Devo ringraziare i mie genitori e il mio fidanzato Matteo che mi è stato vicino come nessun altro"