Montaggio del ponte Bailey a Firenzuola sulla Sp610 Imolese

Bypass in sostituzione del ponte della Cà Bassa, interessato a interventi di manutenzione In fase conclusiva il montaggio del ponte provvisorio tipo Bailey a Firenzuola sulla Sp610 Imolese, in sostituzione del ponte della Cà Bassa interessato a interventi di manutenzione.

La Città Metropolitana di Firenze, dopo aver esperito gara d'appalto, ha affidato la fornitura e montaggio di un ponte bypass a ditta specializzata in questo settore.

Il materiale è giunto sul posto nella scorsa settimana e la fase di montaggio è in fase avanzata. Nella giornata di giovedì 8 agosto il ponte verrà collocato nella posizione prevista dal progetto. La luce netta da sponda a sponda è di circa 64,00 ml. In questa collocazione il ponte resterà per il tempo strettamente necessario per gli interventi di manutenzione al ponte esistente la cui progettazione è già in fase avanzata.

La posa del ponte tipo Bailey si è resa infatti necessaria a seguito di ispezioni al ponte della Cà Bassa che hanno evidenziato importanti criticità. Da qui l'esigenza di provvedere all'esecuzione di interventi radicali di manutenzione al ponte esistente con chiusura dello stesso. Per il territorio di Fiorenzuola la SP610 Imolese è di primaria importanza, in quanto collega il comune con Imola. Il transito di merci, prevalentemente provenienti dall'attività estrattiva di materiali inerti, si indirizza prevalentemente verso la Romagna così come per altre attività commerciali e di servizi. Non essendo presenti itinerari alternativi a breve distanza, è stata scelta obbligata quella di intervenire per la realizzazione di un ponte provvisorio tipo Bailey.

Nelle immagini allegate i particolari delle fasi di montaggio del ponte provvisorio. Il ponte Bailey è costruito su rulli e viene spinto via via in avanti verso il fiume per circa la metà del suo sviluppo. Dall'altro lato del fiume una autogru lo aggancerà nella parte anteriore e lo sosterrà fino a che la struttura non sarà completamente spinta ed appoggiata alla struttura predisposta. Una volta completata questa operazione seguiranno le fasi di collaudo e di raccordo fra la sede viaria del ponte e la strada esistente. L'apertura al transito è quindi prevista nel mese di settembre.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze