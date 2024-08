Si presentano come tecnici ma le rubano in casa, truffata anziana a Staffoli

Alla porta si sono presentati come due tecnici e, una volta riusciti ad entrare in casa con l’inganno, hanno portato via risparmi e preziosi. Vittima della truffa un’anziana signora a Staffoli: "Si sono presentate queste due persone, dicendo che c’era un grosso problema all’acquedotto e che dovevano controllare in casa". A tratteggiare la dinamica è la consigliera comunale Simona Pratesi, parente dell’anziana ultra ottantenne che ha subito il furto nella mattina di mercoledì 7 agosto, denunciato alle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito inizialmente la signora, descritta come vigile e con solo qualche problema alla vista, sarebbe andata a prendere delle casse d’acqua per quelle che dovevano essere alcune prove richieste dai due, che invece poi avrebbero riferito di dover entrare nell’abitazione. A quel punto, con dei veloci stratagemmi, sono riusciti ad arrivare fino alla cassaforte. "Hanno portato via i risparmi, quello che si era messa da parte per pagare le bollette. Ci ha detto anche di aver sentito una botta, quando sono arrivata c’era un odore fortissimo che dava noia alla gola", da qui il sospetto del rilascio di una sostanza urticante.

Lasciata l’abitazione, la donna è stata raggiunta dai familiari e trovata in stato confusionale. Chiamati i carabinieri e intervenuti sul posto, "abbiamo sporto denuncia". Dopo il colpo dalla signora, sembrerebbe che un’altra casa abbia subito un tentato furto. Adesso dopo lo shock iniziale la signora sta bene, come raccontato ancora da Pratesi che, sentita da Gonews, ci tiene infine a lanciare un messaggio alle persone più anziane per non abbassare la guardia rispetto a questi episodi: "Specialmente ora che sono più soli, se arriva qualcuno di non aprire la porta e di accertarsi prima".