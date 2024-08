Sicurezza, il sindaco Mantellassi prende contatti col Prefetto: "Sul tavolo le questioni empolesi di microcriminalità"

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha preso contatti con il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, per segnalare le situazioni di degrado in due zone precise di Empoli. La prima riguarda le vie XI Febbraio, Cherubini, Corticella II Tratto e piazza Toscanini. La seconda viale Buozzi e il Parco della Rimembranza. In quella occasione, cittadini e commercianti fecero presenti al sindaco e all'assessora alla sicurezza Valentina Torrini della presenza di persone di persone che durante la notte, in preda ai fumi dell'alcol e di stupefacenti, infastidivano i residenti e creavano confusione. Sono giunte segnalazioni anche su episodi di furti e spaccio. A una settimana di distanza, l'amministrazione comunale torna sul tema, alla luce di altre segnalazioni simili in queste aree della città.

"Abbiamo chiesto al Prefetto Ferrandino, che ringrazio per l'ascolto, di poter elaborare proposte e pianificare servizi d'ordine ad hoc all'interno del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, organo deputato a questo tipo di interventi - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. Ho sottoscritto la proposta di svolgere qui a Empoli la prossima riunione di Comitato, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine locali per dare un segnale forte di presenza delle istituzioni sul territorio".

COSA È STATO FATTO - Già da alcune settimane ci sono stati nuovi controlli serali da parte degli agenti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni, proprio nelle aree calde in zona via Cherubini. Nelle prossime settimane saranno sviluppati nuovi controlli a piedi su aree sensibili nel centro, come piazza Madonna della Quiete e via del Giglio. Sempre per debellare il fenomeno dello spaccio di droga, verranno attuati servizi di pattugliamento a piedi da parte della polizia municipale con le due unità cinofile, Willy e Noa. È in vigore una convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri per dei controlli serali, verrà fatto lo stesso con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, in questo caso focalizzati proprio su viale Buozzi. Nei prossimi mesi saranno riattivati i canali di Controllo del Vicinato per zone in cui i residenti hanno fatto richiesta.

“Abbiamo fatto nostre, fin dall'inizio, le preoccupazioni delle cittadine e cittadini - commenta l'assessora Torrini -. Ribadiamo con forza che l'aumento di numero degli agenti di polizia e dei carabinieri sia tra i punti fondanti per un intervento efficace. A fianco a questo c'è anche il coordinamento con le forze dell'ordine e di polizia presenti. L'intervento chiesto alla prefettura va in questo senso".

Per la giornata di giovedì 8 agosto si terrà un Comitato già programmato a Firenze, alla presenza del vicesindaco Nedo Mennuti, dell'assessora alla Sicurezza Torrini e del comandante della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Massimo Luschi. In quella sede verranno esposte a voce le questioni aperte sul tema sicurezza e sarà chiesto di programmare il prossimo Cosp proprio a Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa