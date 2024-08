Volley Santa Croce, doppia presentazione nello staff dei Lupi

La Società Lupi Santa Croce comunica ufficialmente che il vice di Alessandro Pagliai, nella prossima avventura in serie B nazionale, sarà Luca Bocini. Luca vanta un curriculum di tutto rispetto, sia in generale come allenatore che come “Lupo”, con un percorso da giocatore iniziato proprio a Santa Croce sull’Arno, in tenera età e sfociato poi nelle tante soddisfazioni ottenute in panchina come tecnico. Un “ritorno”, dunque, e che ritorno. Avrà molteplici compiti di grande responsabilità, che saranno dettagliati a brevissimo contestualmente alla presentazione dell’intero staff giovanile. Per quanto riguarda la prima squadra, come detto, sarà a fianco di Pagliai, una presenza preziosa per gestire al meglio un gruppo ambizioso e di alto livello per la categoria.

DICHIARAZIONI - “Tornare ai Lupi come allenatore, nella società dove mi sono tolto molte soddisfazioni come giocatore prima e come responsabile del settore giovanile poi, è una sensazione particolarmente gratificante. In questo particolare momento del mio percorso da tecnico ho bisogno di mettermi in gioco con un progetto ambizioso e competitivo, in un contesto stimolante, ed i Lupi mi hanno dato questa possibilità che ho colto al volo. Sono orgoglioso di tornare ai Lupi con i ruoli di grande responsabilità che mi sono stati affidati; sono certo che sarà una stagione entusiasmante.”.

CURRICULUM BIANCOROSSO - Bocini nasce pallavolisticamente nei Lupi di Santa Croce sull’Arno, suo paese d'origine, dove inizia a giocare all'età di 9 anni. Scala tutte le categorie giovanili e in Under 18 vince un campionato regionale e si aggiudica il 9° posto alle Finali Nazionali di Catania. Viene quindi inserito con il ruolo di terzo schiacciatore nella prima squadra dei Lupi, all'epoca in A2, dove milita per due anni. Negli anni successivi gioca a San Miniato (B1), torna ai Lupi Santa Croce (B1) per tre anni dove contribuisce al ritorno in A2, milita nei campionati di B2 con Camaiore e Castelfranco. Con il Pescia conquista la promozione in B2. Continua nei campionati di C con il Castelfranco e di B2 con il Fucecchio. Durante gli ultimi anni da atleta, Luca Bocini inizia la sua carriera da allenatore partendo dal Minivolley maschile dei Lupi, e diventando poco dopo il coach dell'Under U16 Maschile e dell'Under 18 Maschile, squadra con la quale si aggiudica il campionato regionale e l'ottavo posto alle Finali Nazionali di Napoli.Ricopre anche il ruolo di dirigente responsabile del settore giovanile per sei anni.

Una volta terminato il rapporto con i Lupi, è il 2013-14, Bocini allena Arno Castelfranco, neopromossa in B1, ma il rapporto con la società si interrompe alla fine del girone di ritorno. Nella stagione successiva allena il suo primo gruppo giovanile femminile al Cascine Volley, dove rimarrà per quattro stagioni con l'Under 16, l'Under 18 e la 3° Divisione Femminile. Dalla stagione 2018/2019 è coach all'Olympia Gambassi con le squadre femminili Under 15, Under 13 e Under 12, e conquista un titolo territoriale nel 3x3 Red. Dalla stagione 2021/2022 approda a Certaldo per allenare l'Under 14 Femminile, qualificandosi per i play off. Da marzo 2022 subentra al primo allenatore della Serie C femminile, ottenendo la salvezza. Nella stagione 2022/23 Bocini allena la U15F e U16 F, oltre che la serie DM con la quale conquista l’accesso ai play off. Nella stagione 2023/24, allena come primo allenatore la U17M e come secondo la U15M: è anche primo allenatore della DM con la quale arriva alla finale play-off, persa contro Grosseto.

Tra volti nuovi e punti fermi procede l’ufficializzazione di squadra e staff per quanto riguarda la Codyeco Lupi Santa Croce versione 2024-25. Giacomo Finisini, da questo punto di vista, è una certezza, una graditissima conferma, e ricoprirà il ruolo di scoutman titolare e principale supporto di coach Alessandro Pagliai per la preparazione e l’analisi delle gare.

Giacomo è cresciuto nel ruolo al fianco di un “mostro sacro” della scoutizzazione come Matteo Morando, vera e propria istituzione della pallavolo santacrocese, e ha già maturato esperienze importanti sia con la serie B dei Lupi che con l’Under 19, seguita con successo nei diversi successi territoriali e regionali, oltre che nelle finali nazionali. Non va dimenticato, ovviamente, il lavoro portato avanti con la Nazionale Sordi maschile, di recente vicecampione mondiale ad Okinawa, in Giappone. Una figura professionale, attenta e soprattutto “di casa” al Pala Parenti, veri Lupi di cui l’ambiente ha estremo bisogno in questo momento di resilienza e ripartenza.

DICHIARAZIONI - “Sono molto stimolato dalla stagione che sta per iniziare. La squadra è interessante, ritrovo ragazzi che conosco, tra questi Caproni e Da Prato. Sono sicuro che quest’anno lavoreremo bene, visto anche il rinnovo dello staff con l’entrata di Luca Bocini: potrà dare un enorme mano a Pagliai, non vedo l’ora di collaborare con lui perché l’ho sempre visto da…giocatore, mi ha allenato, sarà sicuramente un’enorme scoperta confrontarmici alla pari, da parte integrante lo staff. Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo e spero che ci toglieremo tante soddisfazioni”.

CURRICULUM BIANCOROSSO - Quinta stagione in Società per Giacomo, dal primo progetto di serie C e Under 19 al fianco di Alessio Zingoni, passando per le annate di serie B al fianco di coach Pagliai, fino a questa, ancora di serie B, in procinto di iniziare. In precedenza, due stagioni a Castelfranco. Da sottolineare l’esperienza con la Nazionale Italiana Sordi, concretizzata splendidamente questa estate con il secondo posto ai Mondiali di Okinawa, senza dimenticare il bronzo europeo dello scorso anno.

