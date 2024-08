Bosco in fiamme a Pelago, tre elicotteri in azione

I vigili del fuoco del comando di Firenze, appartenenti al distaccamento di Figline Valdarno, stanno intervenendo dalle ore 13.15 nel comune di Pelago, in via Vallombrosana, per un incendio di bosco.

Sul luogo dell'incendio, in località Raggioli, stanno operando una squadra e un’autobotte inviate dalla sede centrale oltre al personale AIB della Regione Toscana.

Tre gli elicotteri in azione: due dell'antincendio AIB regionale e uno del reparto volo dei vigili del fuoco di Arezzo.