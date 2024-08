Olimpiadi volley, Montopoli tifa Carlotta Cambi. Sala del Consiglio aperta per seguire la finale

Domenica la sala del consiglio del Comune di Montopoli sarà eccezionalmente aperta per seguire in maniera collettiva la finale di volley femminile alle olimpiadi di Parigi 2024 Italia -USA. Un modo per fare il tifo per la pallavolista montopolese Carlotta Cambi.

"Montopoli con Carlotta!" ha dichiarato sindaca Linda Vanni.

"In occasione della finale di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 l'amministrazione comunale di Montopoli ha deciso di aprire la sala del Consiglio per ospitare tutti coloro che vorranno vedere insieme la partita e sostenere l'atleta montopolese Carlotta Cambi.

"Siamo davvero orgogliosi del percorso che la nostra Carlotta Cambi sta facendo con la sua squadra alle olimpiadi di Parigi – ha detto Vanni, che nelle scorse settimane ha più volte incoraggiato la pallavolista sui suoi canali social – per questo motivo abbiamo organizzato una visione collettiva della partita. Chi vorrà potrà venire domenica 11 agosto alle ore 13 nella sala del consiglio comunale. Sarà bello poter sostenere insieme la nazionale italiana femminile di volley e la nostra Carlotta. Forza, tutta Montopoli fa il tifo per te!".