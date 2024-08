San Miniato, il sistema elettrico: con il pnrr potenziamento rete su tutto territorio comunale

Il sistema elettrico di San Miniato si rinnova con gli investimenti di E-Distribuzione e i fondi PNRR: la società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, dopo aver concluso il piano di potenziamento con i progetti “Resilienza” ed “E-Grids”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sta infatti promuovendo una serie di ulteriori interventi per ottimizzare il servizio e contribuire alla digitalizzazione del sistema elettrico.

Nel dettaglio, i lavori – parte dei quali già in corso – consistono nella realizzazione di nuove linee di media tensione, le dorsali cittadine più estese che distribuiscono l’energia, nell’installazione di nuove cabine secondarie o nel potenziamento di quelle esistenti e nel miglioramento delle linee di bassa tensione, che portano elettricità nelle case, negli uffici, nelle aziende e negli esercizi commerciali. Direttamente o indirettamente, le operazioni di restyling e ottimizzazione del servizio interesseranno circa 300 km di rete elettrica e oltre 100 cabine secondarie per un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro.

In alcune circostanze i cantieri richiedono delle modifiche alla viabilità, in quanto i lavori possono richiedere scavi – anche con moderna tecnologia no-dig, ovvero basso impatto – per la posa di nuovi cavi completamente interrati, con la conseguente interruzione temporanea del traffico su alcune strade, sempre in collaborazione con il Comune di San Miniato e con la Polizia municipale, il tutto nell’ottica del miglioramento del sistema elettrico grazie a una rete che sarà più efficiente, performante e resiliente ai cambiamenti climatici, che hanno impatti sempre maggiori anche sulle comunità locali.

Le attività, che in determinate occasioni potranno richiedere interruzioni temporanee del servizio di cui di volta in volta i clienti saranno informati con affissioni nella zona coinvolta, consentiranno anche di ottenere in diverse aree richiusure in anello, ovvero un sistema che tramite le cabine congiunge trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

E-Distribuzione programmerà le attività in modo scaglionato, condividendo tempi e modalità di intervento con l’Amministrazione Comunale, come concordato con il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli: “Questi interventi – ha osservato a questo proposito il Sindaco – sono molto importanti per tutto il nostro territorio e faremo attenzione a ridurre il più possibile i disagi che potranno esserci. Grazie a questi lavori si andrà a potenziare l'intera rete comunale di San Miniato, apportando numerosi benefici per tutti gli utenti”.

Gli interventi si inseriscono nel piano di potenziamento del sistema elettrico locale, che da anni E-Distribuzione porta avanti per l’automatizzazione delle cabine e la digitalizzazione degli impianti elettrici. Quest’ultimo progetto specifico PNRR di E-Distribuzione fa parte di una più ampia programmazione a livello nazionale: l’Azienda sta investendo, infatti, i fondi PNRR per incrementare la cosiddetta “Hosting Capacity”, ovvero la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di fenomeni climatici estremi. In particolar modo, a San Miniato vengono effettuati molti interventi di “smartizzazione” delle cabine elettriche e di rinnovo della componentistica elettrica con conseguente potenziamento degli impianti e beneficio per il servizio elettrico.

Fonte: Ufficio Stampa