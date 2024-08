A Piombino, un giovane nordafricano di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito un 22enne, conosciuto e frequentato dall'aggressore. Durante un litigio, il nordafricano, con l'aiuto di due complici ancora non identificati, ha colpito la vittima con una stampella, causandogli lesioni multiple giudicate guaribili in una settimana. I carabinieri stanno cercando i due complici.