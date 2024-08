I poliziotti di Lucca hanno usato il Taser per fermare un uomo autore di un’aggressione ai danni di un giovane in piazza Santa Maria, in pieno centro.

L’uomo, uno straniero noto alle forze dell’ordine, ha colpito il ragazzo con un pugno al volto. L’aggressore si era già reso protagonista di altri episodi di violenza nelle ultime settimane e ha opposto grande resistenza agli agenti intervenuti, costretti a utilizzare il Taser per bloccarlo.