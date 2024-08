Un turista polacco di 69 anni è morto nel pomeriggio mentre si trovava in mare a Viareggio, in Versilia. L'uomo, in vacanza con la famiglia, è stato trovato riverso in acqua vicino a uno stabilimento balneare nella zona della Darsena. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei bagnini e del medico del 118, non è stato possibile salvarlo. La Capitaneria di porto di Viareggio è intervenuta per i rilievi del caso.