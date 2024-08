Incendio boschivo a Massa e Cozzile, in azione tre elicotteri della Regione

Incendio Boschivo in corso dalle 19.00 a Massa e Cozzile nella zona di via Vacchereccia. Le fiamme con molto vigore si sono rapidamente allargate in una zona boscata e coltivata ad olivi con molte abitazioni nelle vicinanze. Il rischio che queste possano essere coinvolte nell'incendio è elevato e per questo la Sala operativa regionale ha disposto l'immediato invio in zona di tre elicotteri della flotta regionale.

La Sala operativa provinciale ha stabilito l'impiego di 9 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Appennino. Squadre dei Vigili del fuoco stanno giungendo in zona per il presidio delle abitazioni.

Si stanno concentrando gli sforzi oltre che per la salvaguardia dei manufatti civili, anche per evitare che il fuoco possa allargarsi ulteriormente verso le colline circostanti ricche di fitti boschi e ulteriori abitazioni sparse.

Fonte: Regione Toscana