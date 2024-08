Un lavoratore in nero è stato scoperto a Rio, in uno stabilimento balneare all'Isola d'Elba. L'uomo, un 50enne lombardo, era impiegato in totale assenza di alcun rapporto di lavoro, spiegano i finanzieri, e privo di copertura assicurativa, assistenziale e previdenziale.

Al datore di lavoro sono state contestate sanzioni fino a oltre 12mila euro. Inoltre è stata inviata la segnalazione all'Inps per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali.