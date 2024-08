Cade dal terzo piano e muore a Prato, il 19enne sarebbe stato ucciso

Il 19enne cinese Hu Lipeng, trovato morto in strada a Prato domenica scorsa, è stato ucciso. Le indagini hanno escluso il suicidio e aperto un fascicolo per omicidio, al momento senza indagati. Oggi sarà eseguita l'autopsia, affidata alla dottoressa Luciana Sonnellini. La famiglia del giovane ha scelto l'avvocato Tiziano Veltri e non nominerà un consulente di parte. Hu è deceduto dopo essere caduto dal terzo piano di un palazzo dove si trovava l'appartamento di un connazionale.