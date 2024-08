Per lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Vincio, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 21 'Traversa di Cerreto Guidi', un senso unico alternato, regolato a vista, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata, dal km 5+950 al Km 6+200, nel comune di Cerreto Guidi, fino al 2 settembre 2024, con orario 00/24.