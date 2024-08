Incendio boschivo a Colonnata nel comune di Carrara, sul posto un elicottero

Incendio in corso a Colonnata, frazione del comune di Carrara, sulle Apuane. Al momento la zona è inaccessibile da terra. Le fiamme sono partite in prossimità di una cava e seguendo le forte pendenza si sono rapidamente allargate sulla montagna. Un elicottero della flotta regionale sta operando con sganci di contenimento per evitare la propagazione del fronte oltre i crinali dove il bosco è più fitto. Squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Lunigiana sono giunte sul posto. Il direttore operazioni dell' organizzazione regionale sta valutando l’impiego di un secondo elicottero.

Le condizioni di siccità prolungata e le elevate temperature hanno generato condizioni di forte pericolosità per la propagazione di incendi. Si raccomanda pertanto la massima attenzione nelle operazioni agricole in aperta campagna e nella frequentazione per turismo di sentieri e zone boscate e si ricorda che dal 1° luglio e fino al 31 agosto è fatto divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale.