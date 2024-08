Tenta di accendere fuoco in una fabbrica dismessa, gravi ustioni sul 20% del corpo

Una donna di 38 anni è rimasta gravemente ustionata mentre cercava di accendere un fuoco nella ex Lebole, alla periferia di Arezzo. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, e la donna ha riportato ustioni di secondo grado sul 20% del corpo. È stata trasportata al Centro Gravi Ustioni di Pisa. L'area è nota per essere un rifugio per senzatetto, e sono in corso indagini sull'episodio. Il Comune di Arezzo sta discutendo con privati per riqualificare la zona.