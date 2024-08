I carabinieri di Volterra hanno controllato un uomo con atteggiamento sospetto a Montescudaio. Durante la perquisizione della sua auto, hanno trovato uno sfollagente sotto il sedile del passeggero, senza una valida giustificazione. L'uomo ha rifiutato di sottoporsi a un test tossicologico all'ospedale di Cecina. È stato denunciato per porto ingiustificato di un'arma e per il rifiuto di effettuare il test per guida sotto l'influenza di stupefacenti.