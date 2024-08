Come cambiano i servizi Alia a Ferragosto

Alia Multiutility informa che domani, giovedì 15 agosto, non sarà attivo il ritiro rifiuti ingombranti a domicilio. Sempre domani resteranno chiusi gli Ecocentri presenti sui territori dei 58 Comuni serviti e non saranno in funzione gli Ecofurgoni. Inoltre, il servizio di raccolta porta a porta, nei Comuni in cui è attivo, sarà posticipato da domani a sabato 17 agosto. Fanno eccezione i Comuni di Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, San Casciano in Val di Pesa, Calenzano, Scandicci zona Castellare e Pescia (solo per alcune aree del centro storico), nei quali il servizio porta a porta sarà posticipato a domenica 18 agosto. Verrà invece effettuato, anche a Ferragosto, il servizio di raccolta porta a porta per le utenze domestiche nell’area monumentale del centro storico di Prato.

Per le aree in cui il sistema di gestione rifiuti è con cassonetto stradale, il servizio, nella giornata del 15 agosto, sarà effettuato fino al 50% di quanto pianificato nella giornata.

Sempre a Ferragosto il servizio di spazzamento, sia manuale che meccanizzato, sarà dimensionato in funzione delle caratteristiche delle aree interessate. Verrà quindi regolarmente effettuato nei centri storici dei Comuni a elevato interesse turistico, oltreché in occasione di manifestazioni, mercati ed eventi previsti nel corso della giornata, così da garantire il decoro delle aree interessate.

Chiusi a Ferragosto gli Sportelli al pubblico di Alia, che per il resto del mese seguiranno orari straordinari. In particolare, lo sportello di Figline Incisa Valdarno sarà chiuso nelle giornate dell’8 e del 22 agosto; lo sportello del Comune di Firenze, nel Quartiere 2 (piazza Alberti) sarà chiuso il 15 ed il 16 agosto; lo sportello di Bagno a Ripoli, in via di Belmonte 38, presso gli uffici comunali, fino al 31 agosto sarà aperto solo al mattino (9-13). Infine, si ricorda che sarà chiuso per Ferragosto e nuovamente attivo nei giorni successivi il call center di Alia, contattabile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Al fine di avere informazioni sempre puntuali e aggiornate, Alia Multiutility invita i cittadini a consultare il proprio sito web (www.aliaserviziambientali.it) e a scaricare Aliapp, applicazione gratuita per sistemi Ios e Android, che permette di effettuare segnalazioni, prenotare il ritiro ingombranti al proprio domicilio, consultare i calendari di raccolta nelle aree in cui è attivo il servizio porta a porta e ricevere news in tempo reale sul proprio smartphone.

