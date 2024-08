Caldo, codice rosso a Firenze fino al 16 agosto

Proseguirà fino a venerdì 16 agosto il codice rosso per il caldo a Firenze. È quanto prevede il nuovo bollettino pubblicato dal ministero della salute.

Come ricorda il ministero della salute le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive di questi fenomeni. Si tratta di 10 semplici regole in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili.

Fonte: Comune di Firenze